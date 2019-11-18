Глава МИД Германии: "На нас можно положиться"

Отдел информации 18:06

Накануне встречи в среду министров иностранных дел стран НАТО глава внешнеполитического ведомства Германии Хейко Маас дал экспресс-интервью новостному порталу delfi. Первое, о чем сказал министр, это то, что его страна последовательно движется в сторону увеличения оборонного бюджета. Как известно, президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал страны альянса за недостаточное финансирование общего бюджета, чаще всего остро упоминая именно Германию.

В Европе вклад в оборонные расходы в 2 процента от ВВП обеспечивают шесть стран-участниц — Латвия, Литва, Эстония, Польша, Греция и Великобритания. Германия в 2019 году выделяет на оборону 1,23 процента от ВВП. На состоявшейся недавно «Рижской конференции» министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Каренбауэр сообщила, что к 2024 году ее страна увеличит расходы до 1,5 процента от ВВП. Министр иностранных дел Германии в интервью подчеркнул, что хоть Германия и не достигает уровня в 2 процента, вклад его страны в безопасность НАТО и Евросоюза увеличивалась с 2014 года. На фоне недавних скандальных заявлений президента Эммануэля Макрона о пресловутой «смерти мозга НАТО», Хейко Маас отметил, что НАТО — самый успешный оборонный союз, который на протяжении 70 лет обеспечивает евроатлантическую безопасность и будет это делать и дальше. После того, как Россия аннексировала Крым, альянс в короткое время переориентировался на другую среду международной безопасности. Было усилено присутствие подразделений на востоке, расширилась готовность участвовать в операциях, создана новая командная структура, новый подход в сфере кибербезопасности. Министр сказал, что в последние месяцы НАТО столкнулось с новыми вызовами, которые в области политики безопасности существенно отличаются от тех, которые были десятки лет назад. Глава ведомства подчеркнул так же, что общая задача всех членов — дальнейшая интеграция и стратегическое развитие. На вопрос журналиста, как изменились настроения в НАТО после нападения Турции на северо-восток Сирии, Хейко Маас сказал, что ситуация на севере Сирии беспокоит и, по его словам, «мы работаем в этом направлении».