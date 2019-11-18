Глава МИД Германии: "На нас можно положиться"
Накануне встречи в среду министров иностранных дел стран НАТО глава внешнеполитического ведомства Германии Хейко Маас дал экспресс-интервью новостному порталу delfi.
Первое, о чем сказал министр, это то, что его страна последовательно движется в сторону увеличения оборонного бюджета. Как известно, президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал страны альянса за недостаточное финансирование общего бюджета, чаще всего остро упоминая именно Германию.
В Европе вклад в оборонные расходы в 2 процента от ВВП обеспечивают шесть стран-участниц — Латвия, Литва, Эстония, Польша, Греция и Великобритания. Германия в 2019 году выделяет на оборону 1,23 процента от ВВП. На состоявшейся недавно «Рижской конференции» министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Каренбауэр сообщила, что к 2024 году ее страна увеличит расходы до 1,5 процента от ВВП.
Министр иностранных дел Германии в интервью подчеркнул, что хоть Германия и не достигает уровня в 2 процента, вклад его страны в безопасность НАТО и Евросоюза увеличивалась с 2014 года.
На фоне недавних скандальных заявлений президента Эммануэля Макрона о пресловутой «смерти мозга НАТО», Хейко Маас отметил, что НАТО — самый успешный оборонный союз, который на протяжении 70 лет обеспечивает евроатлантическую безопасность и будет это делать и дальше.
После того, как Россия аннексировала Крым, альянс в короткое время переориентировался на другую среду международной безопасности. Было усилено присутствие подразделений на востоке, расширилась готовность участвовать в операциях, создана новая командная структура, новый подход в сфере кибербезопасности.
Министр сказал, что в последние месяцы НАТО столкнулось с новыми вызовами, которые в области политики безопасности существенно отличаются от тех, которые были десятки лет назад. Глава ведомства подчеркнул так же, что общая задача всех членов — дальнейшая интеграция и стратегическое развитие.
На вопрос журналиста, как изменились настроения в НАТО после нападения Турции на северо-восток Сирии, Хейко Маас сказал, что ситуация на севере Сирии беспокоит и, по его словам, «мы работаем в этом направлении».
По его мнению, об этом будет идти речь на предстоящей встрече министров. Всегда «лучше говорить один с другим, чем одному о другом».
Издание приводит и такие слова министра: «вопреки мнению о различиях, которые у нас есть с Анкарой, ясно, что в наших интересах, чтобы Турция, как существенный партнер НАТО, не отдалялась от Европы».
В интервью прозвучал вопрос, давят ли другие страны альянса на Германию, чтобы она достигла суммы 2-процентного оборонного бюджета. Министр иностранных дел ответил, что его страна прекратила снижение вложений в оборону, и наоборот, последовательно увеличивает его.
С 2014 года, заметил он, Германия увеличила расходы на оборону на 45 процентов. Далее он обратил внимание на то, что никто из членов альянса не тратит столько средств на оборонные цели, как его страна. Хейко Маас сказал, что Германия держит слово.
Далее он напомнил, что подразделения вооруженных сил Германии являются второй по величине силой в Афганистане, с 2017 года немецкий батальон находится в Литве. Военные самолеты Eurofighter регулярно участвуют в патрулировании воздушного пространства над странами Балтии. С 2019 года немецкие военный принимают участие в составе особых подразделений быстрого реагирования. В городе Ульм строится новый главный штаб НАТО.
Конечно, острым было напоминание министру о словах президента Макрона, и вопрос о том, какой сигнал дал такими высказываниями президент Франции. В связи с этим, министр сразу же ясно дал понять: НАТО в течении 70 лет гарантирует мир и безопасность в Европе.
У него нет сомнений, что американские друзья вносят серьезный вклад, но европейцам надо самим брать большую ответственность за безопасность континента. И решение о целенаправленном укреплении сотрудничества было правильным. Это не потому, чтобы все переложить на плечи НАТО, а чтобы усилить европейский фланг и весь альянс в целом. Министр сказал далее, что союзники — Польша и Балтия могут положиться на Германию в вопросе понимания нужд в сфере безопасности, как и своих.
Корреспондент delfi коснулся острого вопроса о газопроводе Nord Stream-2, по которому вскоре сенат США будет решать о санкциях. Эта тема, как известно, беспокоит не только Украину, но и Польшу и Балтийские страны. Здесь считают, что это не экономический, а геополитический проект. В Германии же доминирует мнение другое.
На это министр определенно заявил, что эти вопросы постоянно обсуждаются с партнерами — Польшей, Балтией, Украиной, и что нет сомнений в поддержке Германией безопасности этих стран, эта тема не дискутируется.
По словам министра, Германия серьезно воспринимает их опасения по поводу газопровода. Именно поэтому его страна поддерживает сохранение транзита газа через Украину, сказал в заключение Хейко Маас.