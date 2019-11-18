Эльмир Алиев, отдел спорта 18:10

Вот и завершился отборочный турнир чемпионата Европы-2020 – один из самых неудачных в истории футбольной сборной Азербайджана. Одно очко в восьми матчах – не о таком результате мы думали, когда жребий отправил нашу команду к Хорватии, Уэльсу, Венгрии и Словакии. Понимали, что группа сильная и ровная, помнили, что все наши соперники играли в финальной стадии Евро-2016, но все же надеялись на более высокий результат, чем в итоге получили.

Выступление сборной Азербайджана в завершившемся отборе напоминало синусоиду. Несмотря на поражение, бодрый старт в первом матче с Хорватией (1:2), трудно объяснимый провал в июньских домашних играх против Венгрии (1:3) и Словакии (1:5), подаренная надежда в сентябрьском матче с Уэльсом в Кардиффе (1:2) и тут же бурный всплеск в виде сенсации в бакинской игре с Хорватией (1:1). Увы, на гребне волны мы пробыли недолго. Абсолютно беззубая игра в Будапеште с Венгрией (0:1), о которой, возможно, забыли бы, если бы голландский судья засчитал в концовке наш чистый гол. Ну и финиш цикла: многочисленные травмы и плохая игра, а если быть точнее, почти полное ее отсутствие как в матче с Уэльсом (0:2), так и со Словакией (0:2). Почему же сборной Азербайджана не удалось сохранить уровень, показанный в сентябре против валлийцев и хорватов? В тот момент сложилось впечатление, что главный тренер Никола Юрчевич смог найти оптимальные сочетания в составе, и дальше дела у сборной пойдут лучше. Весьма вероятно, что сыграть удачно в октябре с Венгрией не позволили сразу три дисквалификации, заработанные в игре с хорватами. Дмитрий Назаров, Максим Медведев и Антон Кривоцук получили в матче с Хорватией лишние желтые карточки и в Венгрию не поехали. Добавим сюда еще и травмированных. В ноябре из-за травм сборной не смогли помочь Махир Эмрели и тот же Медведев. Да еще и Эдди Исрафилов из-за какой-то нелепой истории прибыл в сборную уже после матча с Уэльсом. Этот парень ведет себя странно, чего не стал скрывать и Никола Юрчевич. Главный тренер после матча со Словакией открыто заявил, что Исрафилов попросил замену, так как он, видите ли, «не может контролировать свои эмоции». Из слов Юрчевича можно сделать вывод: Эдди попросту отказался выходить на второй тайм. Тем самым он серьезно повлиял на планы главного тренера, фактически отобрав у него одну замену.

Хорватский специалист, подводя краткие итоги цикла, говорил о невезении, а в качестве положительного момента отмечал появление в сборной молодых игроков. Молодежь – это, конечно, хорошо. Это будущее, но прямо сейчас очков в турнирной таблице нам это не прибавит. Если Юрчевич хочет продолжать работать в сборной Азербайджана, он должен представить четкий план того, за счет чего команда при нем будет прогрессировать и играть лучше, чем в отборе к Евро-2020. Это не должны быть какие-то банальные, формальные фразы. Нужен масштабный отчет о проделанной работе и – самое главное – доклад о том, что планируется сделать, чтобы улучшить игру, и за счет чего это можно сделать.