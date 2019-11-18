В Азербайджане откроют филиал еще одного российского вуза

«В нашей истории много взаимных влияний, недаром русский остался в Азербайджане одним из основных языков. Огромное количество азербайджанцев являются гражданами России и говорят по-русски, дорожат русской культурой. И, наоборот, в Азербайджане русские по национальности граждане республики прекрасно владеют азербайджанским языком. Это говорит о глубоком взаимном уважении народов и приносит колоссальную пользу отношениям России и Азербайджана. Сейчас готовится большой межправительственный пакет документов, в котором упоминается и наш вуз как один из приоритетных для открытия филиала в Баку», - сказал Байрамов, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

Московский государственный гуманитарно-экономический университет (МГГЭУ) в 2020 году планирует открыть филиал в Баку. Об этом в интервью изданию «Капитал страны» заявил ректор вуза Вагиф Байрамов.

По словам ректора российского вуза, в настоящее время на повестке дня стоит вопрос, на каких конкретно площадях разместится филиал – их должен выделить Госкомитет по вопросам имущества Азербайджана. В настоящее время подписано соглашение МГГЭУ с Паралимпийским комитетом Азербайджана о предоставлении на безвозмездной основе площадей, где смогут временно разместиться административные структуры будущего филиала, открытие которого запланировано на 1 сентября 2020 года.

Ректор МГГЭУ также подчеркнул, что между российскими и азербайджанскими вузами уже несколько лет существует исключительно плодотворное сотрудничество в рамках Ассоциации российско-азербайджанских вузов, куда входит более 40 учебных заведений из двух стран.

Московский государственный гуманитарно-экономический университет (МГГЭУ) – уникальный вуз. Главная его цель — оказание социальной помощи людям с ограниченными возможностями, создание условий для их адаптации и активной жизнедеятельности в обществе. В университете студенты находятся на гособеспечении (обучение, проживание, питание, медицинское обслуживание), размер стипендии студентам установлен на 25% выше по сравнению с общепринятыми стипендиями других вузов.

В настоящее время в Азербайджане действуют филиалы двух российских вузов – Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.