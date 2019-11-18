Леонид Швец, автор haqqin.az 18:27

За слушаниями по импичменту нынче следит весь мир, и многие, прежде всего в США, поделились на команды, каждая из которых болеет за своих. Пока республиканцы сильно проигрывают. Тем более, что в последнем раунде выступали свидетели, от которых ожидали поддержки стороны Трампа. Вышло наоборот.

В марафоне, который занял в общей сложности больше одиннадцати часов, приняли участие старший сотрудник Совета Национальной Безопасности подполковник Александр Виндман, специальная советница вице-президента Пенса Дженнифер Уильямс, бывший специальный посланник по Украине Курт Волкер и старший Совета национальной безопасности Тим Моррисон. Свидетелей сгруппировали по двое: утром слушали Виндмана и Уильямса, а во второй половине дня Волкера и Моррисона. Проблемы у конгрессменов-республиканцев, которые пытались поставить под сомнение сам процесс слушаний, начались еще на предыдущих слушаниях, когда давали показания бывший и нынешний послы США в Украине Мари Йованович и Уильям Тейлор. Демократы всячески подчеркивали очевидное: безупречную репутацию обоих дипломатов, их высочайшие профессиональные качества и партийную неангажированность. Их неприятие попытки Белого дома выстроить альтернативные каналы воздействия на Украину, помимо государственных, основывалось на большом опыте и глубоком понимании международной политики США. В этих обстоятельствах увольнение Йованович, да еще с нелицеприятными комментариями Трампа, выглядит как стремление убрать с дороги профессионала.

Виндман, Уильямс и Моррисон оказались из той же когорты профессионалов с безупречным послужным списком, но у них был еще один весомый козырь: все трое лично присутствовали при разговоре Трампа с Зеленским 25 июля, что выбивало козырь республиканцев, будто все обвинение в отношении президента базируется на пересказах с чужих слов. Все трое выразили обеспокоенность попыткой Белого дома привнести интересы внутрипартийной борьбы в вопросы национальной безопасности. Все опрошенные отвергли как версию о вмешательстве Украины в президентские выборы 2016 года, так и состоятельность обвинений Джо Байдена в коррупционной заинтересованности во время работы в Украине в бытность вице-президентом. А Курт Волкер прямо подтвердил, что посол США в ЕС Гордон Сондланд говорил помощнику Зеленского Ермаку, что Украина получит военную помощь при условии, если украинская сторона публично заявит о расследовании Байденов и вмешательства Украины в выборы в США в 2016 году.

Из предыдущих слушаний уже понятно, что Сондланд напрямую связывался с Трампом, обсуждая украинские дела. Именно он заявлял, что президента интересует не Украина, а возможность достать компромат на Байдена. Гордон Сонланд, таким образом, может просто утопить Дональда Трампа своими показаниями. Он будет выслушан Конгрессом сегодня, в среду, и это может оказаться поворотным моментом в расследовании, хотя не исключают, что Сонланд спрячется за конституционной поправкой, которая позволяет не свидетельствовать против себя.