Американцы предложили организовать встречу Пашазаде и Гарегина
Встречи религиозных лидеров Азербайджана и Армении содействуют мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил посол США в Баку Эрл Литценбергер на встрече с главой Управления мусульман Кавказа Шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде. Об этом сообщает пресс-служба УМК.
По мнению американского посла, встречи между религиозными лидерами Азербайджана и Армении, журналистами, представителями гражданского общества двух стран повышают надежды на мирное урегулирование карабахского конфликта.
В свою очередь, Аллахшукюр Пашазаде отметил свои неоднократные встречи с религиозным лидером Армении, при этом выразив сожаление, что договоренности с Гарегином II так и остались невыполненными.
В целом же Шейх уль-ислам положительно расценил предложение посла США о проведении встречи религиозных лидеров Азербайджана и Армении.