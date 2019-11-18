«Азербайджанская Республика – одна из самых динамично развивающихся на постсоветском пространстве. Достигнута макроэкономическая стабильность. Создаются новые рабочие места. Всё это – результат реформ, осуществляемых в стране. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, его команда сумели разработать и осуществить преобразования, которые отвечают политическим, экономическим, социальным, культурным реалиям и потребностям страны», - сказала Матвиенко в интервью порталу «Москва-Баку».

Матвиенко добавила, что отношения России и Азербайджана в настоящее время находятся на очень высоком уровне. «Обе страны последовательно и активно работают над расширением связей, укреплением взаимодействия по всем направлениям сотрудничества. В экономике, науке, культуре... Ведущая тенденция везде одна: углубление сотрудничества, повышение его эффективности», - считает она.

Глава Совфеда считает, что время от времени возникают определенные проблемы, но они находят свое решение. «Однако принципиально важно то, что среди них нет ни одной, которая вставала бы на пути нашего партнёрства. Во многом этим мы обязаны президентам наших стран Владимиру Владимировичу Путину и Ильхаму Гейдаровичу Алиеву, их регулярным контактам, дружескому, доверительному общению», - подчеркнула она.

При этом по ее мнению, азербайджано-российские отношения в настоящее время развиваются «не рывками, а последовательно, поступательно, по восходящей линии».

Матвиенко добавила, что она и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева примут участие в X межрегиональном форуме, который пройдет 22-23 ноября в Москве. «Высоко ценю усилия Мехрибан Алиевой, направленные на то, чтобы отношения между нашими странами были дружескими, партнерскими. Опираясь на фундамент многовекового опыта добрососедства, мы сохраняем и плодотворно развиваем его», - сказала председатель Совета Федерации РФ.