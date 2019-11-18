RabitaBank заявляет о своем возрождении что банк предлагает своим клиентам?
Один из первых банков, открытых в Азербайджане после обретения страной независимости страны, - RabitaBank презентовал новый стильный дизайн бренда и новую концепцию деятельности.
На мероприятии в честь ребрединга RabitaBank гостям продемонстрировали новый трехцветный логотип, символизирующий стабильность , устойчивое развитие и использование цифровых технологий.
Как отметил выступивший на презентации председатель правления RabitaBank Эльчин Гадимов, новый зеленый цвет в логотипе отражает философию нового девиза: «Rahat bankçılıq» (Удобный банкинг).
«Используя современные возможности цифровых технологий, в банке создали все условия для быстрого и оперативного обслуживания клиентов», - заявил Э.Гадимов.
Председатель правления RabitaBank пообещал, что в скором времени будет изменен дизайн и филиалов банка, таким образом, во всех подразделениях клиентам будут предоставляться банковские услуги в комфортной обстановке и на высоком профессиональном уровне.
В концепции нового дизайна, в режиме 24/7, уже работают два филиала - на улице Шамси Бадалбейли и проспекте Бюльбюля. Обновление дизайна будет происходит постепенно во всех 25 филиалах RabitaBank, расположенных в 16 регионах страны.
Наряду с 68 банкоматами, обновленным интернет банкингом - Rabitəbank Mobile, чат ботом - RabitəBot Telegram и Facebook этот банк предлагает населению уникальный по удобству широкий спектр банковских услуг.
В своем выступлении генеральный директор RabitaBank Зия Нуриев сообщил, что обновленный мобильный банкинг значительно облегчит проведение различных банковских транзакций, включая перевод денег с карты на карту, смену пин-кода, разделение счета при безналичном платеже в ресторанах и кафе, покупка авиабилетов и приобретение автомобиля посредством одного сообщения, оплата туристических и иных страховок и др.
Интернет-банкинг RabitaВank также позволяет юридическим лицам выплачивать заработные плату, заказывать валюту и др.
Дебитные и кредитные карты RabitaBank будут свой иметь стикер для оплаты транзакций.
Интересные преимущества приобрела и особенно популярная среди населения страны карта Kartmane. В частности, предусмотрен 10% кешбэк при внесении платы на всех автозаправочных станциях и 5% кешбэк при оплате в ресторанов и кафе в Азербайджане и за рубежом. Также можно будет вернуть определенную сумму от потраченных в магазинах-партнерах банка денег, начисление 6% на остаток средств на карте, неограниченное увеличение или вывод средств с карты, отсутствие комиссионных при обналичивании средств в банкоматах в любой точке мира, а так же 0% комиссионных за конвертацию при оплате картой за границей. Наличие Kartmane также позволит бесплатно пройти в business lounge аэропортов в любой стране мира.
Приобрести карту Kartmane можно как в системе Mastercard так и Visa. Кредитной версии Kartmane предусмотрен и льготный 100-дневный неоплачиваемый период после совершения покупки.
Отметим, что RabitаВank начал свою деятельность в 1993 году и является партнером во многих проектах по развитию предпринимательства. В данное время банк сотрудничает в финансировании бизнеса совместно с Фондом развития предпринимательства, AKIA, ВБ и другими международными структурами.