На мероприятии в честь ребрединга RabitaBank гостям продемонстрировали новый трехцветный логотип, символизирующий стабильность , устойчивое развитие и использование цифровых технологий.

Один из первых банков, открытых в Азербайджане после обретения страной независимости страны, - RabitaBank презентовал новый стильный дизайн бренда и новую концепцию деятельности.

Как отметил выступивший на презентации председатель правления RabitaBank Эльчин Гадимов, новый зеленый цвет в логотипе отражает философию нового девиза: «Rahat bankçılıq» (Удобный банкинг).

«Используя современные возможности цифровых технологий, в банке создали все условия для быстрого и оперативного обслуживания клиентов», - заявил Э.Гадимов.

Председатель правления RabitaBank пообещал, что в скором времени будет изменен дизайн и филиалов банка, таким образом, во всех подразделениях клиентам будут предоставляться банковские услуги в комфортной обстановке и на высоком профессиональном уровне.

В концепции нового дизайна, в режиме 24/7, уже работают два филиала - на улице Шамси Бадалбейли и проспекте Бюльбюля. Обновление дизайна будет происходит постепенно во всех 25 филиалах RabitaBank, расположенных в 16 регионах страны.

Наряду с 68 банкоматами, обновленным интернет банкингом - Rabitəbank Mobile, чат ботом - RabitəBot Telegram и Facebook этот банк предлагает населению уникальный по удобству широкий спектр банковских услуг.