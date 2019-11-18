Вокруг личности видного советского и российского государственного и политического деятеля и ученого Евгения Примакова в СМИ и азербайджанском сегменте социальных сетей разгорелись бурные споры, не стихавшие несколько недель. Поводом для дискуссии, в которой некоторые оппоненты обвиняли Примакова в трагедии, произошедшей в Баку в январе 1990 года, стали мероприятия в честь его недавнего юбилея, организованные в столице Азербайджана российским посольством, в том числе конкурс эссе о нем, объявленный среди студентов бакинских вузов.

В любом случае факт остается фактом: имени Примакова нет среди тех, кто несет ответственность за бойню 20 января 1990 года в Баку. В дальнейшем он занимал высокие государственные посты в руководстве новой России - был директором Службы внешней разведки, председателем Кабинета министров и министром иностранных дел. Будучи на этих должностях, Евгений Примаков неоднократно приезжал в Баку, встречался с руководством республики.

Прежде всего о роли бывшего в 1990 году председателем Верховного Совета СССР Евгения Примакова в решении советского руководства о вводе войск в Баку. Некоторые считают его основным идеологом этой кровавой акции 20 января, однако многие непосредственные свидетели тех событий утверждают, что Примаков был против использования армией оружия против азербайджанского народа.

Негодование некоторой, надо сказать, плохо осведомленной и о событиях 1990-го года и нынешних мероприятиях в связи с Примаковым, части общества переросло в прямые оскорбления заслуженного педагога. На одном из YouTube-каналов всерьез утверждалось, что Нурлана Алиева – армянка по национальности, а потому все ее действия направлены на дискредитацию страны. Автором этих слухов стал бывший ведущий одного из местных телеканалов, который умудрился даже поклясться Аллахом и Кораном, что у ректора армянские корни.

К кампании против ректора примкнули ряд депутатов и экспертов. Н.Алиевой ставили вину то, что в стенах в БСУ якобы была развернута выставка в честь Примакова и там же проводился конкурс-эссе о видном российском общественно-политическом деятеле.

Этот конкурс и стал в итоге главной причиной недовольства авторов отдельных изданий и части пользователей интернета. Дело в том, что в нем приняли участие несколько студентов Бакинского славянского университета, и возмущение чествованием памяти в Баку Евгения Примакова вылилось в линчевание ректора этого вуза Нурланы Алиевой.

Стоит отметить, что до назначения Нурланы Алиевой ректором Бакинский славянский университет внешне был мало похож на известное высшее учебное заведение. Глядя на обшарпанное, со следами запущенности здание, трудно было не усомниться в уровне преподавания здесь. Однако спустя всего несколько лет после назначения Нурланы Алиевой ректором университет преобразился до неузнаваемости.

Так что же на самом деле в этой связи происходило в Бакинском славянском университете, почему этот старейший вуз страны и его ректор оказались в центре скандала? Чтобы прояснить ситуацию, корреспонденты haqqin.az побывали в БСУ.

Вряд ли это было возможно, если бы его уличили в преступных действиях против азербайджанского народа. Никто и никогда официально не признавал Евгения Примакова врагом Азербайджана, иначе российское посольство однозначно не позволило бы себе каких-либо мероприятий в его честь в Баку.

Прежде, чем взяться за образовательный процесс, новый ректор направила свои усилия на капитальный ремонт здания вуза, улучшение его материально-технической базы и условий обучения. Вскоре заметно повысилось и качество преподавания.

«Какая выставка в память Примакова? Какой конкурс? Ни университет, ни я лично не имеем никакого отношения к этим мероприятиям. Организатор всем известен, как и место проведения чествований», - сразу заявляет журналистам Н.Алиева.

И действительно, организатором памятных мероприятий выступило посольство России в Баку, а выставка и конкурс в честь Примакова проводились в Российском культурном и информационном центре. И это достаточно полно освещалось в прессе. В конкурсе эссе о Примакове на самом деле участвовали несколько студентов БСУ, но ничего предосудительного в этом нет и уж в любом случае это произошло не по инициативе ректора.

Вместе с тем Нурлана Алиева сообщила, что вуз поддерживает контакты с дипломатическими представительствами многих стран и в университете совместно с посольствами России, Беларуси, Украины, Болгарии, Польши, Чехии, Греции, Турции, Франции, Германии и других стран нередко проводятся круглые столы, международные конференции, различные конкурсы и другие мероприятия.

«Общественно-политические и научные деятели, ректоры университетов разных стран, будучи участниками проходивших в Баку форумов, саммитов, гуманитарных диалогов, выступали с лекциями перед профессорско-преподавательским составом и студентами БСУ. В частности, гостями вуза были Петер Тассе, Геннадий Бурбулис, Александр Дугин, Эсмеральда де Санчес и другие известные личности. А обмен преподавателями и студентами, организация мастер-классов с представителями славянских стран стали уже традицией», - отметила ректор.

Рассказывая о достижениях вуза, Н. Алиева подчеркнула, что в настоящее время материально-техническая база университета позволяет этому учебному заведению вносить достойный вклад в реализацию государственной политики формирования и развития человеческого капитала. Например, открытый недавно при университете Центр ERASMUS+ PETRА превратился в площадку тренингов и семинаров, а новации в процессе обучения и инновативные методы, выработанные здесь, уже приносят положительный результат. Открытые уроки, ежемесячные обсуждения различных тем тоже стали очень полезной традицией.

Нурлана Алиева, помимо работы в должности ректора вуза, является председателем Совета женщин партии «Ени Азербайджан». В продолжение разговора с журналистами она напоминает, что нынешнее развитие Азербайджана, реализация крупных международных и региональных проектов, успехи во всех сферах жизнедеятельности, достигнутые под руководством президента Ильхама Алиева, очень беспокоят деструктивные силы и в стране, и за рубежом. Достижения Азербайджана не в их интересах, а потому время от времени и в прессу, и в соцсети вбрасывается заведомо лживая информация с целью очернить, оклеветать людей, служащих народу и государству.

«Как можно называть журналистами тех, кто организует и поддерживают кампании черного пиара? Неужели они не сознают, что для определенных сил давно превратились в инструмент по распространению инсинуаций? Сегодня в Азербайджане немало хороших журналистов, соблюдающих нормы и принципы своей профессии. Такие никогда не опубликуют непроверенную информацию. Ни одно авторитетное СМИ не станет обнародовать неподтвержденные сведения. А если кому-то нужно было что-либо выяснить по поводу мероприятий, посвященных Примакову, достаточно было позвонить в БСУ или в посольство России в Азербайджане. Так, как это сделали вы. Вывод однозначный: кого-то правда вовсе не интересовала, они преследовали цель оклеветать и опорочить. А имя Примакова использовалось только как предлог», - утверждает ректор БСУ.

И не стоит тратить время на ответ тем, кто ставит под сомнение ее патриотизм, считает Нурлана ханум.

Несмотря на то, что против нее вот уже несколько недель развернута кампания черного пиара, ректор не позволяет себе оскорбить или унизить ее инициаторов. Она лишь рекомендует этим людям осознать ответственность за свои поступки и не превращаться в чей-то рупор по распространению клеветы.

«Не стану говорить, что я делала в силу своих возможностей во время событий 20 января и в целом для отстаивания интересов своего народа, своей страны. Убеждена, что это мой патриотический долг. Во всех учебных заведениях, которыми я руководила – и в Педагогическом колледже имени М.А.Сабира, и сейчас в Бакинском славянском университете всегда старалась привить студентам высокие человеческие качества, воспитывать их в духе национальных моральных ценностей, любви к народу и государству. Мне эти ценности привили мои родители – отец Музаффар и мать Таварат ханум. Как женщина, совершившая хадж, как человек, долгие годы занимающийся педагогической деятельностью, наукой и воспитанием молодежи, обращаюсь к тем, кто распространяет клевету, призывая их осознать, какой грех перед Аллахом и обществом они совершают!», - предлагает своим хулителям Нурлана Алиева.

Завершая разговор, Нурлана ханум припоминает древнюю народную мудрость: клевета, ложь и зависть похожи на необъезженного коня – он никогда не доставит своего хозяина куда бы то ни было целым и невредимым.