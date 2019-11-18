Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР

Ранее Путин на инвестфоруме "Россия зовет!" заявил, что распад Советского Союза не был связан с ростом национализма в Прибалтике, а произошел из-за неэффективной экономической политики.

"Нужно было демократизировать и реформировать отношения. Вот этого не было сделано. Поэтому я не знаю, что дальше будет, должны разобраться народы", — заявил Горбачев РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать высказывания российского лидера.

По его словам, у союзных республик возникло "свое государственное понимание и с этим надо было считаться". Однако это не всегда учитывалось, констатировал политик.

"Надо было усовершенствовать отношения внутри Союза. Возьмите и прочитайте последнее, что было написано и опубликовано где-то в декабре, по-моему, о том, каким должен быть новый Союз. Это было разработано комиссией, которую я возглавлял и которая много сил положила, чтобы все утрясти", — добавил бывший советский лидер.

Он полагает, что сейчас все бывшие советские республики могут и должны вести диалог.

"Не надо нагромождать ни с той стороны, ни с другой. Надо помнить историю нашу, она общая. И мы защищали ее вместе, и сейчас можем и должны вести дела", — заключил Михаил Горбачев.