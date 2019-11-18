Минобороны России испытало в Кузбассе огневые возможности 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С7М «Малка», созданных на основе 203-миллиметровых самоходных установок 2С7 «Пион». Соответствующее видео опубликовано на YouTube, пишет «Лента.ру».

В подписи к ролику отмечается, что артиллеристы нанесли удар по позициям условного противника на расстоянии около 30 километров. «При стрельбе использовалась новая методика огневого поражения: удары по позициям "неприятеля" наносились точечно, с открытых огневых позиций, по навесной траектории», — говорится в сообщении.

В сентябре 2018 года американский журнал The National Interest написал, что Россия вернулась к модернизации тяжелой артиллерии — «Бога войны» — 240-миллиметрового миномета 2С4 «Тюльпан» и 203-миллиметровой гаубицы 2С7 «Пион».