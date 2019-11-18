По словам начальника Госслужбы, с того времени по сегодняшний день в Азербайджан были депортированы 1385 человек. Вюсал Гусейнов заявил, что в ближайшее время ожидается депортация примерно такого же количества граждан Азербайджана. Этот процесс будет осуществлен поэтапно. Как сказал глава Государственной миграционной службы, сегодня сотрудники службы уже приняли нескольких депортированных из Европы граждан. Начальник Госслужбы сказал, что в течение этого года – это уже третий чартерный рейс с депортированными гражданами Азербайджана.

Начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов в интервью REAL ТВ заявил, что процесс депортации граждан Азербайджана из Европы на родину активировался после заключения соглашения между Азербайджаном и Евросоюзом о реадмиссии, вступившего в силу 1 сентября 2014 года, сообщает haqqin.az.

Отвечая на вопрос о том, что происходит с депортированными после прибытия в Баку, Вюсал Гусейнов сказал, что они свободны, не подвергаются никакому преследованию и отправляются по своим местам регистрации. Однако некоторые из прибывших нуждаются в социальной поддержке, которую им оказывают сотрудники миграционной службы. Так, 310 депортированным из 1385 была оказана социальная помощь. Глава Госслужбы говорит, что в возглавляемом им ведомстве создана рабочая группа, которая занимается вопросами граждан, попавших под реадмиссию. В эту группу входят также сотрудники других государственных структур, которые оперативно решают проблемы депортированных.

Отвечая на вопрос журналиста о том, кто были люди из последней партии депортированных в Азербайджан, Вюсал Гусейнов ответил, что подавляющее большинство из них были те, кто отправился в Европу за лучшими социальными условиями и не предполагали, что их вернут обратно. Глава Госслужбы сказал, что 70-80% этого контингента были люди со среднем образованием, которые совершенно не имели понятия о том, в каких случаях предоставляется разрешение на проживание в Европе.

Глава Государственной миграционной службы сказал, что миграционное законодательство любой страны направлено не на обеспечение социальных и других запросов мигрантов, а на обеспечение интересов своих граждан и государства. Вюсал Гусейнов сказал, что в депортации незаконных мигрантов заинтересована прежде всего страна пребывания, а интерес Азербайджана заключается в том, чтобы не допускать искажения фактов о стране и покинувшие страну люди в своих обращениях за получением разрешения на проживание не опирались на фальшивые документы и не использовали другие незаконные методы.

Глава Госслужбы отметил, что из стран Южного Кавказа меньше всего за получением статуса беженца в Европе обращаются граждане Азербайджана. Вюсал Гусейнов также сказал, что у граждан Азербайджана – соискателей статуса беженцев очень низок процент тех, чей вопрос был решен положительно. Начальник Госслужбы также отметил, что наиболее часто отказывает в предоставлении убежища гражданам Азербайджана Германия. Так, из 1385 депортированных 80% были депортированы из Германии.