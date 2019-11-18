Aston Martin впервые в своей истории представил кроссовер
Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin представил первый в своей 106-летней истории кроссовер, сообщает Daily Mail.
Модель DBX построена с большим использованием узлов и агрегатов концерна Daimler. В частности, кроссовер оснащается немецкими двигателем V8 4.0 с двумя турбинами, девятиступенчатой автоматической коробкой передач и полноприводной трансмиссией.
Кузов машины выполнен из алюминия. Мощность двигателя составляет 550 лошадиных сил. Максимальная скорость машины — 291 километр в час, а разгон до 100 километров в час занимает 4,5 секунды.
Производство машины организовано на новом заводе Aston Martin в Уэльсе. Первое время на нем будут ежегодно выпускать пять тысяч автомобилей в год, а затем его мощность будет увеличена втрое. Главными рынками для машины станут Китай и США.