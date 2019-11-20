Нефть снова дорожает: Brent – почти $62

Цены на нефть усилили рост в среду после публикации еженедельного доклада о запасах энергоносителей в США, указавшего на менее существенное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к вечеру 20 ноября составила $61,88 за баррель, что на $0,97 (1,59%) выше уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,98 (1,78%) - до $56,19 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 15 ноября, выросли на 1,38 млн баррелей, свидетельствуют данные Минэнерго. Американский институт нефти (API) накануне сообщил о значительно более крупном увеличении запасов - на 5,95 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали повышения запасов нефти в США на 1,6 млн баррелей.