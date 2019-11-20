Выступивший на встрече директор Государственного морского агентства Гудрат Гурбанов заявил, что с момента поступления информации об инциденте в Национальный центр агентства координация спасательных работ, реализация срочных мер по привлечению соответствующих ведомств к устранению последствий происшествия обеспечивалась опытными капитанами Национального центра.

В Государственном морском агентстве состоялась встреча с моряками, проявившими мужество при спасении пострадавших от взрыва на трубоукладочном судне «Исрафил Гусейнов», которое использовалось компанией SAIPEM для укладки труб на Каспии, сообщили haqqin.az в пресс-службе агентства.

Так как из-за плохих погодных условий для проведения спасательных работ нельзя было привлекать вертолет и другие спасательные средства было сделано обращение к компании BUE CASPIAN LTD с просьбой об эвакуации пострадавших с судна «Исрафил Гусейнов» на корабле CITADEL, принадлежащим этой компании. Под руководством капитана корабля CITADEL Эльбруса Исмаилова экипаж корабля, состоящий из 17 человек, проявил мужество при эвакуации раненых. Раненые быстро и безопасно были доставлены на берег, чем было обеспечено оказание им помощи.

То, что в условиях сильного тумана корабль смог пришвартоваться к судну, то, как быстро был осуществлен трансфер пострадавших на корабль и доставка их в медучреждение, оперативность всех предпринятых мер свидетельствуют о высоком профессионализме, мужестве и самоотверженности наших моряков.

Представительство компании BUE CASPİAN LTD в Азербайджане проинформировало руководство Государственного морского агентства о мужестве моряков, проявленном при проведении спасательной операции по эвакуации раненых.

Приказом директора Государственного морского агентства Гудрата Гурабанова моряки за проявленное мужество при проведении спасательной операции были награждены нагрудными знаками «Почетный работник флота» и Почетными грамотами.

На мероприятии было отмечено, что ежегодно Международная морская организация (ММО) избирает одного из моряков, проявивших мужество на море, и награждает его премией ММО «За исключительное мужество». В следующем году кандидатура капитана Эльбруса Исмаилова будет представлена на получение этой награды Международной морской организации.

Выступившие на мероприятии гости отметили, что вне зависимости от того, кому будет вручена эта награда, само обсуждение профессионализма и храбрости капитана Исмаилова в штаб-квартире Международной морской организации в Лондоне, по крайней мере, является предметом гордости для представительства компании в Азербайджане.

На встрече было подчеркнуто, что моряки, верно служащие государству, всегда проявляли героизм и ценой своей жизни спасали жизни других людей. Морякам, достойно, добросовестно и с честью выполняющим свои обязанности, были вручены нагрудные знаки «Почетный работник флота» и почетные грамоты за храбрость, проявленную при спасении пострадавших на судне «Исрафил Гусейнов».