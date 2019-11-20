Чавушоглу обвинил Евросоюз в лицемерии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу осудил высказывания председателя Европейского парламента (ЕП) Давида Сассоли, озвученные после их встречи в Брюсселе в среду, назвав их «еще одним проявлением лицемерия и неискренности» ЕС, передает Anadolu.

Ранее Сассоли заявил, что во время беседы с Мевлютом Чавушоглу он подверг критике операцию ВС Турции «Источник мира» в Сирии и буровые работы, осуществляемые Анкарой в Восточном Средиземноморье.

«Тот факт, что председатель Европейского парламента озвучивает замечания, которые он не осмелился высказать мне в лицо, и пытается при этом выдать их за истину, является еще одним примером лицемерия и неискренности ЕС», - написал глава турецкой дипломатии в Твиттер.

«Постыдно, что человек, представляющий народы Европы, искажает содержание беседы, состоявшейся в стенах одного из институтов ЕС», - добавил Чавушоглу.