В ходе встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с представителями армянской общины Милана в армянской церкви Сорока младенцев произошел весьма необычный инцидент с участием азербайджанского видеоблогера, сообщают армянские СМИ.

Неожиданно для присутствующих азербайджанский видеоблогер Ата Абдуллаев стал задавать неприятные вопросы премьер-министру Н.Пашиняну.

Сам А.Абдуллаев распространил видеосюжет на своей странице в Facebook. Азербайджанец спросил главу армянского правительства: “Весь мир признал геноцид азербайджанцев со стороны армян, когда это прекратится. Прекратите эту войну, нам не нужна война, освободите наши земли, чтобы я увидел свои Ходжалы, свою Шушу. Я хочу мира, когда будет мир?”, - заявил он.

Никол Пашинян растерялся, увидев азербайджанца в армянской церкви. Однако армянский премьер сказал, что “надо зафиксировать, что азербайджанец находится в армянской церкви и задает вопрос главе правительства Армении”, - указал он.

Ата Абдуллаев также потребовал у Пашиняна освободить азербайджанских заложников Дильгама Аскерова и Акифа Шахбазова, которые находятся под арестом в оккупационной зоне Карабаха.

Представляем вашему вниманию видео, распространенное А.Абдуллаевым в соцсетях.