Трамп потребовал прекратить «охоту на ведьм»

Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс прекратить «охоту на ведьм». Соответствующее заявление он написал на своей странице в Twitter.

«Эта охота на ведьм должна закончиться сейчас же. Это очень плохо для нашей страны», — сказал американский лидер.

«Охотой на ведьм» Трамп называет процедуру импичмента, которая в настоящее время проходит в США.

В стране разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.