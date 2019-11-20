Кто сыграет на Евро-2020 в Баку: Франция, Турция, Грузия… и четвертьфинал Украина - Россия

Эльмир Алиев, отдел спорта 02:18

20 из 24-х участников футбольного чемпионата Европы-2020 уже известны и распределены по жеребьевочным корзинам. Жребий будет брошен 30 ноября в Бухаресте.

Корзины, составленные на основе выступления сборных в завершившемся во вторник отборочном турнире, выглядят так: корзина 1 - Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина; корзина 2 - Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Голландия, Россия; корзина 3 - Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия; корзина 4 - Финляндия, Уэльс, а также четыре команды-победительницы плей-офф, который пройдет в марте 2020 года. Естественно, азербайджанских любителей футбола, в первую очередь, интересует, какие команды окажутся в группе «А», три матча которой пройдут в Баку, а еще три – в Риме. Уже понятно, что из 1-й корзины в группу «А» попадет Италия. Но итальянцы на групповой стадии в Баку не приедут – все три матча проведут в Риме. Из 2-й корзины в группу «А» не попадут Голландия и Россия, которые точно сыграют в группах «С» (матчи пройдут в Амстердаме и Бухаресте) и «B» (Санкт-Петербург, Копенгаген) соответственно. Таким образом, на данный момент из 2-й корзины в Баку могут приехать Франция, Польша, Швейцария или Хорватия. На хорватов мы уже насмотрелись, поэтому было бы здорово, если бы на нашем Олимпийском стадионе сыграли бы чемпионы мира французы. Из 3-й корзины известна судьба сборной Дании. Она вместе с Россией в группе «B». Остальные пять команд – Португалия, Турция, Австрия, Швеция и Чехия - с нетерпением ждут жеребьевки. Здесь предпочтения азербайджанской публики известны: очень хочется, чтобы в Баку играла сборная Турции. Впрочем, против приезда португальцев во главе с Криштиану Роналду наши болельщики тоже не будут против.

Говоря о 4-й корзине, следует назвать 16 команд, которые сыграют в марте следующего года в плей-офф, где разыграют четыре путевки на Евро. УЕФА настолько запутал вопрос с определением участников стыковых игр, что до сих пор некоторые пары не определены. Все решит жребий, который будет брошен 22 ноября. 16 команд разделены на четыре так называемых путя. Путь «А». Исландия, а также три из четырех следующих команд: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния. Путь «B». Здесь участники и пары полуфиналов известны: Босния примет Северную Ирландию, а Словакия – Ирландию. Хозяин финала определится по жребию. Путь «С». Известны три участника из четырех: Шотландия, Норвегия, Сербия. Четвертой сборной тут станет одна из команд, не попавших волею жребия в путь «А». Таким образом, Норвегия примет Сербию, а Шотландия сыграет дома с Болгарией, Израилем, Венгрией или Румынией. Путь «D». Тут все понятно. Грузия сыграет у себя с Беларусью, а Северную Македонию ожидает приезд гостей из Косово. Обратите внимание, что в путях «А», «B» и «C» есть страны, которые примут матчи чемпионата Европы. В «А» или «С» таких команд в зависимости от жеребьевки даже будет две. В связи с этим при жеребьевке Евро-2020, которая состоится 30 ноября, для будущих победителей этих путей оставят места в группах «С» (Амстердам, Бухарест), «D» (Лондон, Глазго), «E» (Бильбао, Дублин) и «F» (Мюнхен, Будапешт). Это будет сделано для того, чтобы сборные Румынии, Шотландии, Ирландии и Венгрии, если выиграют плей-офф, играли бы на Евро в родных стенах. Но одна из этих сборных точно не попадет на Евро, потому что, как отмечалось выше, в пути «А» или «С» будут два хозяина чемпионата Европы. Что это означает для Баку как для организатора Евро? Скорее всего, если УЕФА не придумает ничего нового, победители путей «A», «B» и «С» в Азербайджане на групповой стадии не сыграют. Остаются победитель пути «D», а также уже попавшие на Евро, но занимающие места в 4-й корзине Уэльс и Финляндия. Таким образом, группа «А» может выглядеть примерно так: Италия, Франция, Турция, Грузия. Но это лишь один из многочисленных вариантов.