Самолет Зеленского сломался

Самолет президента Украины Владимира Зеленского не смог вылететь из Харькова из-за поломки. Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на городскую администрацию.

Уточняется, что Зеленский находился в Харьковской области «транзитом». Президент Украины направлялся из Луганской области. Он 1,5 часа просидел в ожидании взлета, но судно так и не отремонтировали. После этого Зеленскому предложили военный самолет, однако он отказался из соображений безопасности и поехал в аэропорт ожидать починки своего борта.

Источник в системе органов безопасности Украины также подтвердил поломку президентского самолета. Он добавил, что такое произошло впервые за 20 лет.