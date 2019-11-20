Подсчитано все золото мира

Если переплавить все золото, когда-либо добытое в мире, то получится куб с ребром длиной 21 метр. Такие расчеты приводит Всемирный совет по золоту.

По его данным, по состоянию на конец 2017 года общая масса добытого в мире золота составила 190 040 тонн. Как уточнили в организации, этот объем включает все исторические золотые артефакты. Ежегодно добыча приносит дополнительно 2,5–3 тысячи тонн, пишет Лента.ру.