Подсчитано все золото мира
Если переплавить все золото, когда-либо добытое в мире, то получится куб с ребром длиной 21 метр. Такие расчеты приводит Всемирный совет по золоту.
По его данным, по состоянию на конец 2017 года общая масса добытого в мире золота составила 190 040 тонн. Как уточнили в организации, этот объем включает все исторические золотые артефакты. Ежегодно добыча приносит дополнительно 2,5–3 тысячи тонн, пишет Лента.ру.
Как подсчитали аналитики организации, из всего объема добытого в истории человечества золота две трети было извлечено из-под земли за период с 1950 года. Почти половина «наземных» запасов золота приходятся на ювелирные украшения (47,7 процента).
Оставшиеся подземные запасы, по мнению специалистов, составляют 54 тысячи тонн. В последние годы золотодобыча росла, однако эксперты прогнозируют, что в грядущие 8-10 лет она замедлится.