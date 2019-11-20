ДТП в Баку: есть пострадавшие

В Баку столкнулись маршрутный автобус и микроавтобус. В результате столкновения пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба Минздрава Азербайджана.

«ДТП произошло на 20-м участке поселка Баилово в Баку. По предварительным оценкам, в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе шестилетняя девочка. Пять пострадавших с различными травмами госпитализированы. Еще одному пострадавшему, 17-летнему парню, помощь была оказана на месте», - заявил haqqin.az глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров.

Произошедшее подтвердили и в Бакинском транспортном агентстве. По словам главы пресс-службы БТА Маиса Агаева, микроавтобус Mercedes (госномер 10 VR 303) столкнулся с пассажирским автобусом №149 (госномер 99 XX 176). Инцидент произошел в то время, когда Mercedes пытался обогнать пассажирский автобус. Точная причина аварии станет известна после расследования соответствующими органами.