Неизвестные в масках проникли в дом патриарха Варфоломея в Стамбуле

В Стамбуле трое неизвестных забрались в дом константинопольского патриарха Варфоломея, когда он отсутствовал. Об этом сообщает издание «Анатоли».

По его данным, инцидент произошел вечером 16 ноября, когда Варфоломей был на общественном мероприятии греческих соотечественников. Внутренние камеры видеонаблюдения зафиксировали, что трое людей в масках проникли в резиденцию патриарха. Взломщиков заметила экономка.

Неизвестные перевернули в доме все вверх дном. При этом, как предполагает сам священнослужитель, они искали некие документы. Но ничего не нашли и не забрали. О происшествии сообщили в полицию, которая разыскивает грабителей.

Газета отмечает, что резиденция патриарха находится в комплексе зданий, охраняемых частной компанией, и непонятно, как грабители могли действовать, не будучи замеченными охраной.