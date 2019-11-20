Инцидент в Милане: Пашиняну указали на пагубность его политики

Накануне, 20 ноября, глава правительства на встрече с представителями армянской общины Милана заявил, что некоторые известные коррупционеры сейчас скрываются от правосудия в Италии, «но пусть никто не надеется, что их не поймают».

Премьер-министр Никол Пашинян вновь вспомнил о бывших высокопоставленных чиновниках «старой Армении», на этот раз находясь с рабочим визитом в Италии. Точнее, ему пришлось это сделать после заданного премьеру вопроса, пишут армянские СМИ.

В ходе мероприятия в Милане одна из присутствующих женщин в довольно резких тонах заявила о тотальной пропаганде ненависти в Армении, обвинила действующие власти страны в проведении «пагубной» внутренней и внешней политики, а также потребовала отставки Пашиняна и всего правительства. Возник небольшой переполох, во время которого остальные присутствующие поспешили засвидетельствовать, что не согласны с «бунтаркой».

Излив своё недовольство, женщина удалилась.

Как отметил премьер, о пропаганде ненависти в Армении говорится постоянно, но необходимо разобраться в первопричинах этой ненависти. По словам Пашиняна, если в Армении долгое время была власть, к которой люди испытывали только ненависть, то непонятно, при чём здесь он и возглавляемое им правительство.

«Мы никогда никого не призывали ненавидеть. Наш девиз в дни революции сводился к любви и солидарности», — напомнил он.