Британские ученые предсказали исчезновение мужского пола

Y-хромосома, содержащая ген SRY, который отвечает за развитие половых признаков у мужчин, исчезнет через 4,5 млн лет, заявил британский генетик Даррен Гриффин из Кентского университета.

В статье, опубликованной на портале Science Alert, Гриффин пишет, что фундаментальный недостаток этой хромосомы состоит в том, что она содержится в клетках человека в единственном экземпляре и поэтому не подвергается генетической рекомбинации, которая случается в каждом новом поколении и приводит к ликвидации мутаций, повреждающих гены.