Байден заявил о нежелании Путина и Трампа видеть его президентом США

Российский и американский лидеры - Владимир Путин и Дональд Трамп - не желают победы Джозефа Байдена на предстоящих президентских выборах 2020 года. Об этом сказал сам бывший вице-президент США, сообщает телеканал ABC News.

По словам Байдена, к такому выводу он пришел в ходе процесса по импичменту Трампа: «Во-первых, я выяснил, что Дональд Трамп не хочет, чтобы я участвовал в качестве кандидата на президентских выборах от Демпартии. Это довольно ясно... Во-вторых, я обнаружил, что Владимир Путин не хочет, чтобы я стал президентом», пишет РБК.

Процесс импичмента Трампа начался 24 сентября. Причиной для начала процедуры послужило содержание его телефонной беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским, раскрытое информаторами американских СМИ. По мнению демократов, в ходе разговора Трамп оказал давление на него, призвав начать расследование дела о коррупции против сына бывшего вице-президента Хантера Байдена. Позднее Белый дом опубликовал расшифровку разговора. В середине ноября в Конгрессе США стартовали открытые слушания по импичменту.