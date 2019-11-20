Российский автомат назвали «ужасом на поле боя»

Новая вариация российского крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12 является «ужасом на поле боя». Такое мнение высказал журналист National Interest в материале, опубликованном на сайте издания.

Оружие было разработано для нужд подразделений Федеральной службы безопасности России и для случаев, когда дальность выстрела в значительной степени не имеет значения. Автомат, отмечается, эффективен, например, при контртеррористических операциях и освобождении заложников, пишет Лента.ру.

В обзоре журнала говорится, что три вида пуль подчеркивают акцент на тактической универсальности оружия: бронебойная с выступающим сердечником, оболочечная и двухпульная с тандемным размещением пуль.