Минсвязи обратилось в Facebook из-за опасного приложения

На основе обращения приложение Ghosty, вызвавшее серьезную обеспокоенность пользователей Instagram как в нашей стране, так и за рубежом, и нарушившее права пользователей на конфиденциальность и правила конфиденциальности Instagram, было удалено из Google Play Store и App Store.

Это приложение, созданное неизвестным разработчиком (девелопер), позволяет открывать скрытые учетные записи Instagram, просматривать личную информацию пользователя и загружать фотографии учетной записи. При регистрации приложение получает доступ к учетным данным (логин и пароль) пользователя Instagram и определяет скрытые профили в этой учетной записи. При просмотре любых из этих скрытых профилей программа открывает другую сессию и показывает этот профиль уже в полностью открытом виде. Следовательно, те, кто предоставляет свои логин и пароль с помощью этого приложения, позволяют другим пользователям Ghosty просматривать закрытые профили в своей учетной записи. По мере роста популярности приложения увеличивается количество «вскрытых» профилей. Согласно зарубежным источникам, приложение с момента его создания было загружено через Google Play Store более 500 тысяч раз.

Учитывая, что Instagram позволяет пользователям сохранять конфиденциальность своего профиля и разрешать обмениваться постами, фотографиями или видео только подтвержденным подписчикам, это является серьезным нарушением конфиденциальности пользователей. В то же время, согласно условиям использования Instagram, пользователи не могут передавать свои права другим пользователям через свои учетные записи.

После обращения Службы электронной безопасности команда Facebook совместно с Google провела расследование, по итогам которого приложение было удалено из Google Play Store и App Store. По официальной информации руководства Facebook, разработчику приложения Ghosty было отправлено официальное предупреждение с целью незамедлительного удаления этого приложения, которое нарушает правила Instagram, а также приостановления незаконной деятельности в связи с Instagram. Facebook в настоящее время предпринимает шаги для привлечения этого человека к ответственности и усиливает меры безопасности.

СЭБ рекомендует гражданам не загружать подобные неофициальные приложения, не предоставлять такую чувствительную информацию, как данные для доступа, и не подвергать риску конфиденциальность своих данных и окружающих.

В случае возникновения подобных инцидентов граждан просят уведомить об этом Службу электронной безопасности.