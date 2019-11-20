В рамках исполнения распоряжения президента Азербайджана о праздновании 150-летнего юбилея Ахмед бека Агаоглу 19 ноября в университете Анкары была проведена конференция на тему «Наши общие ценности – Ахмед бек Агаоглу». Конференция была организована Коллегией адвокатов Азербайджана совместно с посольством Азербайджана в Турции, Союзом азербайджанских предпринимателей в Турции, Университетом Анкары и информационным агентством «Анадолу».

В конференции принимали участие турецкие судьи, руководство СоюзакКоллегий адвокатов Турции, руководство Коллегии адвокатов Азербайджана, видные ученые и общественные деятели.

Выступая на конференции, председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров рассказал присутствующим об общественно-политической и академической деятельности Ахмед бека Агаоглу и отметил его особую роль в развитии юридической науки в Турции. Было отмечено, что дочь Ахмед бека Агаоглу Сурая ханум была первым женщиной-адвокатом в Турции. Затем Анар Багиров дал интервью турецким СМИ.

На мероприятии присутствовали председатель Верховного суда Турции Исмаил Рюштю Джырыт, руководитель Союза коллегий адвокатов Турции Метин Фейзиоглу, посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим, посол Азербайджана в Венгрии Вилаят Гулиев и представители университета Анкары.

После конференции состоялось торжественное открытие кафедры университета Анкары, названной в память Ахмед бека Агаоглу.

Стоит отметить, что в рамках визита делегация Коллегии адвокатов во главе с Анаром Багировым посетила Союз коллегий адвокатов Турции и провела там встречи, на которых были обсуждены вопросы сотрудничества и предстоящих совместных мероприятий.

Помимо этого, азербайджанская делегация посетила адвокатское бюро известного в Турции адвоката-азербайджанца Арзумана Азафлы. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся работы азербайджанских адвокатов в Турции.