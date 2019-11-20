Зеленский отказался от помощи Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения своего белорусского коллеги Александра Лукашенко о размещении на границе с Россией белорусских пограничников. Об этом он сообщил в ходе прошедшего в Очакове ночного брифинга, передает Интерфакс.

«Александр Григорьевич Лукашенко, насколько я знаю, он мне это говорил, что не первый раз озвучивал, что «если вам потом будет нужна помощь по поводу количества пограничников на границе Украины с Россией, когда вам нужно будет брать под контроль границу, то обращайтесь, мы обязательно поможем», — приводит Интерфакс его слова.

Зеленский заявил, что поблагодарил Лукашенко за предложение и указал, что на Украине «хватит своих пограничников» для обеспечения безопасности на границе с Россией.