Ракета SpaceX взорвалась во время испытаний
Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в Бока Чика на юге американского штата Техас, сообщает сайт NASAspaceflight.
Взрыв произошел во время испытания на максимальное заполнение топливных баков Starship Mk1 криогенной жидкостью, передает Интерфакс.
Комментирую произошедшее, компания SpaceX указала, что "целью нынешнего испытания было максимальное повышение давления в системах, поэтому такой результат не был полностью неожиданным".