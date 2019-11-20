Турция создала зону безопасности на севере Сирии

Министр обороны Турции Хулуси Акар объявил о создании зоны безопасности на севере Сирии длиной 145 километров и шириной 30 километров, сообщает РИА Новости.

"В настоящее время создана зона безопасности длиной 145 километров и шириной 30 километров. В районе операции "Источник мира" атаки с востока и запада продолжаются. Для их предотвращения мы ведем переговоры с российскими коллегами", - цитирует Акара телеканал NTV.

17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. 22 октября РФ И Турция подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.