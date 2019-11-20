Наряду с теплоэлектростанциями ОАО «Азерэнержи» ведутся ремонтно-восстановительные работы на Мингячевирской гидроэлектростанции, которая состоит из шести гидроагрегатов. В результате реализации проекта, предусматривающий автоматическое регулирование частоты, намного повысится надежность и безопасность.

Отметим, что наряду обновлением противоаварийной автоматики и релейной защиты, закуплено и внедряется оборудование основанные современным технологиям ведущий мировых компаний для обеспечения автоматического регулирования частоты, во избежание повтора аварии случившейся летом 2018 года, приведшая к сбою в энергосистеме страны. Запланированные работы на агрегатах № 1, 3 и 6 уже завершены – заменены системы регулирования и управления, введены в строй устройство возбуждения и защитные устройство нового генератора. Соответствующие работы на агрегатах № 2, 4, 5 продолжаются.

Вышеназванное оборудование будет внедряться также на Шамкирской и Еникендской гидроэлектростанциях. В настоящее время проводится восстановительные работы на находящемся в аварийном состоянии водосбросном устройстве, которое эксплуатируется уже 37 лет на Шамкирской ГЭС. Появились коррозии и трещины на полу, на потолке, на несущих стенах и сломаны бетонные слои на 160 метровом, трехблочном подземном водном туннеле. С целью предотвращения утечки воды и обвала устройство, с участием местных и иностранных специалистов подготовлен проект и начаты работы в этом направлении.

Предусмотренные работы на Шамкирской ГЭС не будут ограничиваться с вышеуказанными мероприятиями. В рамках запланированных работ предусмотрено реконструкция открытого распределительного устройства, системы возбуждения генераторов гидроагрегата, центра управления, системы диспетчерского управления SKADA, системы автоматического регулирования частоты и активной мощности. Эти работы проводятся без перерыва и завершение их запланировано на 2020 год.