Пакт Усубова и Патрушева

План подписан в рамках седьмой встречи секретарей советов безопасности СНГ 20 ноября в Москве.

Как сообщалось ранее, Усубов и Патрушев в Баку в сентябре 2019 года провели консультации по вопросам безопасности. На этой встрече Усубов отметил необходимость Азербайджану и России интенсифицировать меры для выявления и пресечения деятельности радикалов, пропагандирующих экстремизм и сепаратизм.

В свою очередь Патрушев отметил, что «Россия всегда придает большую значимость расширению сотрудничества с Азербайджаном по всем направлениям».