Правительство Грузии заседает на фоне акции протеста

«Мы продолжим запирать на замки все госучреждения, все ведомства, которые потеряли совесть и до сих пор находятся у власти», — сказала агентству одна из участниц акции.

Представители оппозиции, устроившие в Тбилиси акцию протеста, попытались повесить замок на ворота Государственной канцелярии. Об этом сообщает РИА Новости.

В то же время заседание правительства Грузии в центре Тбилиси проходит на фоне шумной акции протеста. Обстановка возле здания правительства накаляется, митингующие периодически пытаются прорвать полицейский кордон, сообщает Sputnik Грузия. В их числе - депутат парламента от партии "Европейская Грузия - Движение за свободу" Гига Бокерия, его соратник, бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, член партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили, лидер партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе.

14 ноября в Тбилиси начались акции протеста после непринятия депутатами поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную. Позднее между демонстрантами и правоохранительными органами Грузии произошли столкновения. 19 ноября несколько десятков участников митинга в центре Тбилиси, которых ранее разогнал спецназ, вновь расставили палатки у здания парламента.