Дорожная полиция предупреждает водителей...
Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к водителям в связи с установившейся в стране ненастной погодой.
В пресс-службе управления заявили, что, согласно информации Министерства экологии и природных ресурсов, с сегодняшнего дня на территории страны ожидается резкое изменение погодных условий.
Главное управление Государственной дорожной полиции призвало водителей быть внимательными за рулем, не превышать скорость, не совершать обгон и соблюдать правила дорожного движения во избежание возможных неудобств и аварий на дорогах.