Обвал лари: Гахария призвал остановить рост цен

Курс грузинской национальной валюты - лари сегодня приблизился к историческому минимуму, составив 2,9776 лари за 1 доллар. После очередного падения курса лари премьер-министр Грузии Георгий Гахария призвал Национальный банк использовать все существующие инструменты для стабилизации цен, пишут «Новости-Грузия».

«Хочу призвать Национальный банк активно использовать все имеющиеся инструменты для стабилизации цен и обеспечения инфляционного таргетирования (режим денежно-кредитной политики, конечная цель которого — ценовая стабильность – ред.)», — заявил Гахария на заседании правительства.

Издание также подчеркивает, что предел получения кредита в иностранной валюте с 200 тысяч лари может снизиться до 100 тысяч.

«С целью обеспечения ускорения экономического роста хочу поручить министру финансов рассмотреть и на будущем заседании правительства и представить нам, насколько возможно снизить до ста тысяч лари тот ограничивающий элемент предела кредитования в иностранной валюте в рамках 200 тысяч лари, который мы установили», — заявил Гахария.

Годовой уровень инфляции в Грузии в октябре составил 6,9% вместо прогнозируемых 3%. Цены на продовольствие выросли на 13,5%. Эксперты связывают рост цен с обесцениванием национальной валюты. За полгода лари по отношению к доллару обесценился примерно на 10%.