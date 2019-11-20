Погода на завтра: холодно и дождливо
В пятницу в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, местами интенсивные. Будет преобладать временами усиливающийся северо-восточный ветер, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха ночью в Баку и на Апшероне составит 3-6, днем 3-5 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 774 мм до 778 мм ртутного столба, относительная влажность 85-95%.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, завтра на Апшероне ожидаются холодная погода, влажность, что может вызвать дискомфорт у некоторых метеочувствительных людей.
22 ноября в районах Азербайджана местами ожидаются дожди, мокрый снег, в горных и предгорных районах снег. Местами осадки примут интенсивный характер. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-6, днем 6-10 градусов тепла, в горах ночью 0-5, в высокогорьях 11-16 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.