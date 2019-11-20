Житель Губинского района обратился в Генеральную прокуратуру с жалобой на незаконные действия исполнявшего обязанности председателя муниципалитета города Губа Дастабея Тарланова. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, данное обращение было расследовано в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

В результате следственно-оперативных мероприятий были установлены основания для подозрений в том, что Д.Тарланов потребовал и получил у жителя района 1750 манатов в виде взятки для обеспечения выделения 2,5 сотки принадлежащего муниципалитету Губы земельного участка на строительство частного жилого дома, оформив участок как принадлежащий Фонду перспективного развития муниципалитета. Кроме того, умышленно нарушив требования закона Азербайджана «Об управлении муниципальными землями», Д.Тарланов незаконно продал своим знакомым 0,06 гектара принадлежавших муниципалитету земель, не проведя аукцион и тендер.

В отношении Д.Тарланова в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (Злоупотребление должностными полномочиями), 309.1 (Превышение должностных полномочий) и 311.1 (Получение взятки) Уголовного кодекса Азербайджана.

Д.Тарланов был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого, против него было выдвинуто обвинение по вышеуказанным статьям УК, суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению путем всестороннего расследования незаконных деяний по уголовному делу всех обвиняемых и лиц, нарушивших законные интересы пострадавших, а также по возмещению причиненного им ущерба.