На свободу вышел еще один подчиненный Акифа Човдарова

Арестованный по делу МНБ замначальника отдела Орхан Османов вышел на свободу.

Как сообщает Qafqazinfo, Орхана Османова освободили по истечении четырехлетнего срока заключения.

Орхан Османов работал под руководством генерала Акифа Човдарова. Несколько месяцев назад на свободу вышел Акиф Алиев - еще один соучастник по этому делу.

В настоящее время в местах заключения остаются генерал Акиф Човдаров и полковник Салим Мамедов. Они приговорены к 12 и 11 годам тюрьмы.