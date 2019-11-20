В общежитии №2 Бакинского государственного университета отравились три студентки, одна из которых скончалась, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы Министерства здравоохранения Пярвиз Абубекиров, вызов из общежития поступил на станцию скорой помощи в 12:35. Когда врачебная бригада прибыла в общежитие, врачи обнаружили трех потерявших сознание студенток. По словам врачей скорой помощи, у девушек изо рта шла кровь.

Одна из девушек скончалась, а двух в критическом состоянии доставили в Клинический медицинский центр. В настоящий момент им оказывают медицинскую помощь.