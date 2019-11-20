Ильхам Алиев в Сумгаите обновлено 15:34
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новопостроенной части комплекса Сумгаитского бульвара.
* * * 14:54
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в Сумгаит принял участие в открытии нового здания кинотеатра "Низами", а также Центра мугама. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
* * * 14:39
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в посвященном 70-летию Сумгаита мероприятии в Сумгаитском государственном драматическом театре.
Глава государства выступил на юбилее города с речью.
Затем выступили глава Исполнительной власти Сумгаита Закир Фараджев, заслуженный учитель Офелия Бабаева, директор ООО «Сумгаитский химический промышленный парк» Назим Талыбов, главный врач поликлиники №1 Арзу Бандалиева, заслуженный строитель Магсуд Магсудов, актер Сумгаитского государственного драматического театра Джалал Мамедов.
* * *
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня прибыл в Сумгаит, сообщает пресс-служба главы государства.
Глава государства посетил воздвигнутый в центре города памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложив к нему цветы.
Глава Исполнительной власти Сумгаита Закир Фараджев проинформировал президента о работах по благоустройству в городе.
Президент Ильхам Алиев дал соответствующие поручения.