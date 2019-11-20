«То, что премьер-министр Армении, стал частенько упоминать мое имя, нисколько меня не волнует. Однако прошу Пашиняна не использовать его в своей лживой пропаганде», - сказал haqqin.az Аяз Муталибов, комментируя утверждение армянского лидера о якобы признании экс-президентом Азербайджана вины в Ходжалинской трагедии азербайджанской оппозиции.

«Никогда такого не говорил. Напротив, не раз заявлял, что именно по вине армянской стороны происходившие тогда события были использованы моими оппонентами против меня», - отмечает А.Муталибов

А Пашиняну он рекомендует обратиться наконец к проблемам своей страны, постараться подготовить почву для примирения народов, а не заниматься популизмом.

«Да пусть Пашинян хоть каждый день засыпает и просыпается с моим именем на устах, но пусть говорит правду. Я еще раз повторяю: Ходжалинская трагедия - это прямое следствие армянской агрессии против Азербайджана», - утверждает экс-президент.

Напомним, что накануне азербайджанский видеоблогер Ата Абдуллаев посетил встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна с представителями армянской общины Милана.

Азербайджанец спросил главу армянского правительства: «Весь мир признал геноцид азербайджанцев со стороны армян, когда это прекратится? Прекратите эту войну, нам не нужна война, освободите наши земли, чтобы я увидел свои Ходжалы, свою Шушу. Я хочу мира, когда будет мир?».

В ответ Никол Пашинян заявил, что в событиях в Ходжалы виноваты не армяне, а тогдашняя азербайджанская оппозиция. При этом глава армянского правительства отметил, что об этом якобы говорил экс-президент Азербайджана Аяз Муталибов.