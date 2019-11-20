В Иране частично восстановили интернет

Власти Ирана восстановили доступ в интернет в провинции Хормозган на юге страны. Об этом сообщает агентство ISNA.

По его информации, местные жители смогли подключиться к иностранным соцсетям и мессенджерам.

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