В Иране частично восстановили интернет
Власти Ирана восстановили доступ в интернет в провинции Хормозган на юге страны. Об этом сообщает агентство ISNA.
По его информации, местные жители смогли подключиться к иностранным соцсетям и мессенджерам.
Власти Ирана восстановили доступ в интернет в провинции Хормозган на юге страны. Об этом сообщает агентство ISNA.
По его информации, местные жители смогли подключиться к иностранным соцсетям и мессенджерам.
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