В Беларуси начали тестировать секретную мобильную связь

По его словам, у нее пока есть ряд недостатков, которые будут устранены. На совещании о развитии в стране системы защищенной правительственной связи Лукашенко также отметил, что в данной сфере Беларусь «абсолютно независима». Президент пояснил, что это связано с созданием Минском собственных центров шифрования информации, недоступных для разведок других государств.

«Сделано немало, но далеко не все. Мы сегодня делаем и тестируем некоторые системы не стационарной, а мобильной связи. У каждого сегодня мобильный телефон — взял, позвонил — весь мир знает, о чем ты говоришь. Надо создать такую связь, но защищенную. Как в народе говорят, секретную связь. Мы тестируем такую связь», — заявил Лукашенко.

В августе Лукашенко посетил один из объектов правительственной связи Комитета государственной безопасности Беларуси. Ему доложили о реализации программ в области правительственной связи и продемонстрировали образцы специальной техники, разработанные белорусскими предприятиями. Тогда президент поручил спецслужбам вести прослушку «цивилизованно».