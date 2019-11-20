В Турции ищут российского футболиста

Футболисты турецкого футбольного клуба "Анкарагюджю" разыскивают российского коллегу из Чечни Заура Садаева, выступающего на позиции нападающего, который не выходит на связь уже восемь дней, передает турецкая газета Milliyet.

"Мы не можем связаться с ним. Садаев не выходит с нами на связь уже восемь дней после четырех выходных, которые футболисты получили в связи с матчами национальных сборных. Поскольку он отсутствует продолжительный срок, мы считаем необходимым рассказать об этом нашим фанатам", - сообщил главный тренер клуба "Анкарагюджю" Мустафа Капла, передает "Это Кавказ".

30-летний Садаев в текущем сезоне провел за турецкий клуб пять матчей. До этого с 2006 года он выступал за грозненский "Ахмат".