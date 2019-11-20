Facebook и Instagram в Google Play подвержены хакерским атакам

Некоторые популярные приложения, например, Facebook, Instagram и WeChat не получают своевременных обновлений в Google Play из-за чего могут стать объектами для хакерских атак — об этом «Газете.Ru» сообщили в компании Check Point Software Technologies.

Согласно исследованию Check Point, злоумышленники все еще могут выполнять вредоносный код в последних версиях мобильных приложений в Google Play, несмотря на обновления, выпускаемые приложениями. Таким образом, получив доступ к смартфону жертвы, хакеры потенциально могут перехватывать переписку или выгружать данные о геолокации пользователя.

При этом компания Google, которой принадлежит магазин приложений, не следит за обновлениями разработчиков, что является опасным для пользователей, которые даже не подозревают, что скачивают непропатченную программу.

На сегодняшний день единственным способом защититься от опасных приложений является использование антивируса, который сможет своевременно обнаружить угрозу.

«Мы надеемся, что наше исследование изменит подход Google к процедурам и процессу обнаружения уязвимостей и вредоносных программ», — заявили специалисты Check Point.