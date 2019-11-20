Запуск «Северного потока-2» перенесли

Газопровод «Северный поток-2» заработает в середине 2020 года. Об этом сказал журналистам российский вице-премьер Дмитрий Козак, сообщает ТАСС.

«В середине следующего года», - сказал он, отвечая на вопрос, когда заработает газопровод «Северный поток-2», не уточнив при этом, в каком месяце это может произойти.

Ранее российский министр энергетики Александр Новак сообщал журналистам, что поставки газа по «Северному потоку-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно, даже до конца 2019 года. На сегодняшний день «Северный поток-2» построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года.