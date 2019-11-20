Мехрибан Алиева у могилы Неизвестного солдата в Москве фото
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, находящаяся с официальным визитом в Москве, посетила могилу Неизвестного солдата в Александровском саду в российской столице. Об этом сообщает АзерТАдж.
Военный комендант города Москвы Евгений Селезнев отдал рапорт первому вице-президенту Азербайджана.
Посетив могилу Неизвестного солдата, первый вице-президент Мехрибан Алиева возложила венок к Вечному огню. Прозвучал государственный гимн Азербайджана.
Затем состоялся проход почетного караула.