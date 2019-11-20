Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 15:57

Внимание всего мира, а уж тем более нас, живущих по соседству, приковано к событиям в Иране. Несмотря на то, что формальный повод для протестов вполне конкретный, и - будем честны – довольно мелкий, в реальности все происходящее показывает насколько глубок в этой большой, 80-миллионной стране антагонизм между властью и народом. Это уже не первый бунт, который мы видим в Иране – время от времени страну сотрясают крупномасштабные выступления, в которых в общей сложности принимают участие сотни тысяч человек, если не больше. Но нынешняя фаза – определенно самая ожесточенная и кровавая.

Сегодня сложно сказать, чем все это закончится – большинство наблюдателей, которые разбираются в иранской политике, полагают, что власти удастся выстоять и на этот раз. Однако в любом случае, совершенно очевидно, что Иран идет по пути ослабления теократического режима, и на его стороне – сама История, у которой можно выиграть отдельную битву, но войну – никогда. Все события в Иране последних лет наглядно показывают – если люди слишком много говорят о морали, нравственности, и духовной чистоте - тут что-то явно не так. Чем больше мы видим официальную пропаганду о том, как вся нация, сплотившись в один кулак, идет вперед к светлому будущему - тем больше оснований полагать, что никакого единства там нет, и по всей вероятности, никогда не было. Чем больше строгости, морали, и показного порядка на улице - тем больше распущенности и разврата в домах, за дверьми квартир, где полиция нравов бессильна. Была еще одна страна, которая десятилетия кичилась великой нравствнностью и покрывала проклятьями «загнивающий Запад» - Советский Союз, который с точки зрения создания благостной внешней картинки, очень похож на сегодняшний Иран.

В официальной пропаганде СССР выглядел как высокоорганизованное, спаянное мощной идеологией, общество морально чистых высокорослых голубоглазых блоднинов и блондинок, помыслы которых чисты, как дождевая вода. В реальности же СССР был страной некомпетентных чиновников, населения, которое чуть ли не в открытую смеялось над официальными лозунгами, страной, где процветал бытовой криминал, и где воры в законе крестили детей прокуроров. В стране, где не было секса, в крупных городах девушку можно был «снять» за бутылку водки. Конечно, нет в мире двух одинаковых стран, как и нет двух совершенно одинаковых людей, но в схожих ситуациях люди всегда действуют более или менее одинаково – когда что-то невозможно делать открыто и официально – начинают делать закрыто и неофициально. Иран - это не Северная Корея, и не Туркменистан. Страна, при всей экзотичности ее власти, довольно открытая, соответственно, шила в мешке не утаишь. В последние годы оттуда просачивается объективная информация о том, что там происходит – весь мир с изумлением начинает понимать, что усиленно создаваемая властями картина страны- осажденной крепости – пропагандистский вымысел. В реальности, на фотографиях блогеров, журналистов, и туристов, мы видим совершенно другую страну – не то чтобы совсем уж европейскую, но при этом довольно современную и продвинутую – с грамотным населением, с женщинами, получающими высшее образование, и с шумными вечеринками среди городской молодежи.

В СМИ также просачивается информация о коррупции в государственном аппарате, о крышевании контрабанды алкоголя со стороны Корпуса стражей исламской революции...В общем, все, как у людей, а не титанов и суперменов. Конечно, персонально фигура Сулеймана Касеми не может не вызывать восхищения и уважения – на таких людях держатся не только страны, но и целые цивилизации, однако это не меняет сути дела – за маской пуританства и сурового воздержания, в реальности кроется та же жажда потребления и сладкой жизни, как во все времена и у всех народов. Как говорил великий Салтыков-Щедрин – если много говорят о патриотизме, значит где-то что-то украли. И касается это не только царской России, но всего остального мира, и не только денег, но и многого другого. Если кто-то слишком много говорит о величии нации, о ее особом пути, о великой духовности и нравственности народа - жди беды. С 99%-ной вероятностью, говорящий – жулик и вор.

Как-то раз, в далеком 2006 году в Грузии несколько молодых светских львиц сфотографировались для местного издания «Плейбоя» . По нынешним временам фотки были так себе, довольно скромные, а обнаженка - вообще никакая - не сравнить даже с пляжем. Что тут началось!!! «Как можно так поступать – это же противоречит нашим национальным традициям!» - говорили дамочки среднего возраста с прокуренно-хриплыми голосами.. «Я бы так никогда не поступила, я в другой семье воспитана» - поучали вчерашние шлюхи, поменявшие трех мужей и пятерых любовников – и это только официально.. «Это неприлично, грузинская женщина не должна себя так вести» - говорили мужчины, готовые продать все на свете взамен на «Мерседес» и ресторан.. В общем, толпа обличителей выглядела настолько неуклюже-лицемерно, что светские львицы из «Плейбоя» вышли из этой схватки не просто победителями, а триумфаторами.. История – вполне себе показательная – во всем мире ревнителями моральной чистоты выступают люди, которые сами бесконечно далеки от пропагандируемого ими образа. Для нас, жителей Южного Кавказа, иранцы не являются какой-то закрытой темой, о которой мы ничего не знаем. В наши страны прибывают сотни тысяч иранских туристов, более того, в Грузии на постоянной основе проживает несколько тысяч иранцев. Мы их видим каждый день, по соседству с нами.