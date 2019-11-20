Валентина Матвиенко призвала Азербайджан и Армению к сдержанности

Стороны карабахского конфликта должны проявить сдержанность, чтобы найти эффективное решение по урегулированию проблемы, сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем парламента Армении Араратом Мирзояном в Санкт-Петербурге в рамках мероприятий Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщает ТАСС.

По словам председателя Совета Федерации, Россия в рамках деятельности по линии ОБСЕ содействует урегулированию карабахской проблемы.

"Сейчас в этом регионе спокойная обстановка, но нас беспокоит риторика, которая не способствует созданию благоприятной атмосферы в поиске решения по урегулированию карабахской проблемы. Мне кажется, надо быть более сдержанными, чтобы найти компромиссное решение и продвигаться вперед, потому что и в Армении, и в Азербайджане люди хотят мира и нормальной жизни для развития. Мы будем делать все, чтобы эффективно выполнять роль посредника", - сказала В.Матвиенко.